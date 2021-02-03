Бывшие жены Кержакова и Аршавина обменялись оскорблениями 

Как писал «Рамблер», ранее Алиса Казьмина заявила, что страдает от тяжелого заболевания, которое разрушило «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Она сообщила, что уже перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако вынуждена начинать каждое утро с уколов.

В комментариях к одной из записей Казьминой в Instagram ее обвинила во лжи девушка под ником milanasmilanas.

«Все это вранье придумано, чтобы Шава сжалился и не выпер из дома. И воздействовать на суд. Вот и все. А там просто неудачная пластика», — отметила она.

В свою очередь бывшая жена Андрея Аршавина приняла milanasmilanas за Милану Тюльпанову и резко высказалась в ответ, заявив, что та любит «тиранов и подонков».

«Приходи в гости. Посмотришь, как я живу. Ты на Шаву перекинься, он завидный. Ребенка отбирать не будет», — написала она, уточнив для подписчиков, что отвечает Тюльпановой.

В свою очередь бывшая жена Крежакова опубликовала скриншот переписки в Stories своего официального аккаунта и прокомментировала его.