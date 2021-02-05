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30 января

Испанская Примера

3 из 4
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Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
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Айнтрахт Ф
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Бавария
Бавария
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Эвертон
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Манчестер Сити
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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3 из 4
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Хетафе
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Гранада
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2 из 2
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Челси
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«Катюша» заменит гимн России на ЧМ по хоккею 

Павел Тиунов 11 часов назад
На ЧМ по хоккею решили заменить гимн России «Катюшей»
Фото: ТАСС
Песня «Катюша» будет звучать на предстоящем чемпионате мира по хоккею вместо российского гимна, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Соревнования пройдут в Риге (Латвия) в период с 21 мая по 6 июня.
Собеседник журналистов добавил, что форма, в которой спортсмены будут выходить на лед еще дорабатывается. Однако уже известно, что она будет «один в один как на Олимпиаде 2018 года».
В Госдуме осудили идею использовать «Катюшу» вместо гимна
В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под флагом России и использовать национальный гимн на крупных соревнованиях из-за скандала с некорректными данными о допинг-пробах россиян, которая была передана международным специалистам. Запрет распространяется на срок до 16 декабря 2022 года.
В комиссии спортсменов Олимпийского комитета России ранее обсудили возможность замены российского гимна на другую музыкальную композицию. Среди обилия вариантов атлеты остановились на песне «Катюша». За нее проголосовало большинство членов комиссии. Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал выбор спортсменов, заявив, что «песня имеет очень давние традиции». По его словам, «Катюша» известна во всем мире и ассоциируется с Россией.
Видео дня. «Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд
Комментарии 164
Около спорта , Олег Матыцин , Госдума , ИТАР-ТАСС
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