На ЧМ по хоккею решили заменить гимн России «Катюшей»

Песня «Катюша» будет звучать на предстоящем чемпионате мира по хоккею вместо российского гимна, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Соревнования пройдут в Риге (Латвия) в период с 21 мая по 6 июня.

Собеседник журналистов добавил, что форма, в которой спортсмены будут выходить на лед еще дорабатывается. Однако уже известно, что она будет «один в один как на Олимпиаде 2018 года».

В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под флагом России и использовать национальный гимн на крупных соревнованиях из-за скандала с некорректными данными о допинг-пробах россиян, которая была передана международным специалистам. Запрет распространяется на срок до 16 декабря 2022 года.