Жулин: «Бузова вызвала у меня огромное уважение»

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, российский тренер Александр Жулин положительно отозвался о выступлении российской певицы и ведущей Ольги Бузовой в новом сезоне шоу «Ледниковый период» осенью прошлого года. Партнером Бузовой на проекте был олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев , пара дошла до финала.

«Бузова вызвала у меня огромное уважение, потому что она приходила, я ей помогал — Дима же мой ученик, помогал им с какими-то вещами. Огромное уважение в том плане, что, во-первых, без всяких понтов, во-вторых, понимаю, почему за ней идет народ: если она решила, она будет это добивать до конца. Трудяга.

Что касается того, как она на льду выглядит, катается, — это уже десятый вопрос. Очень сложно этому научить, тем более если у тебя не было никакого спортивного прошлого: ни гимнастики, ни художественной гимнастики, ничего. Вот это чувство позы, ему очень сложно научиться. Ты же девочка, у тебя должно быть на льду все красиво. Мальчик вышел, например, вот этот парень, немец, роскошный совершенно — ну, немножко коряво, но он мужик, он едет. Видно, что он мужик, и это совершенно не портит. А когда девочка плечи поднимает или ноги не разворачивает, это уже немножко так… Сразу думаешь: ой, это уже все-таки не так красиво. То есть девочкам в какой-то степени посложней», — сказал Жулин в интервью журналисту Василию Конову на его ютуб-канале.