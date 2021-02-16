Пловца Миллера обвинили в организации наркокартеля

Призер Олимпийских игр австралийский пловец Скотт Миллер арестован по подозрению в организации наркокартеля. Об этом сообщает France24.

Спортсмена задержала полиция штата Новый Южный Уэльс в пригороде Сиднея. По версии правоохранителей, 45-летний спортсмен организовал поставку метамфетамина на сумму около 1,6 миллиона долларов США. Наркотик был спрятан внутри свечей.

Представитель полиции назвал Миллера главой преступного сообщества. Расследование продолжается, в ближайшее время пловцу официально предъявят обвинения.

Миллер завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх-1996 в Атланте. На той же Олимпиаде он стал бронзовым призером в составе сборной Австралии в эстафете 4 по 100 метров. В активе Миллера также золото чемпионата мира-1995 на стометровке баттерфляем.