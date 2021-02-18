Смолов и Дорн поцеловались на фоне флага Украины 

Певец Иван Дорн поцеловал футболиста Федора Смолова. Об этом сообщает Sport24.
9 февраля, как сообщал «Рамблер», Смолову исполнился 31 год. На днях он отпраздновал день рождения в одном из клубов в Москве. Дорн выступил на вечеринке. В ходе нее Смолов опубликовал в своем инстаграме сторис, на котором Дорн целует его в щеку. Футболист сопроводил публикацию двумя эмодзи — в виде флага Украины и сердца. В настоящее время история недоступна для просмотра.
соцсети
Помимо Дорна, вечеринку по случаю дня рождения Смолова посетила певица Светлана Лобода. Также на ней была замечена внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
В 2019 году средства массовой информации впервые сообщили, что Смолов и Юмашева могут встречаться. В 2020-м СМИ сообщили, что Смолов женится на ней, когда та достигнет совершеннолетия (тогда ей было 17 лет). В январе агент футболиста Елена Болотова рассказала, что тот встречается с Юмашевой и не скрывает этого.