Смолов и Дорн поцеловались на фоне флага Украины 

9 февраля, как сообщал «Рамблер», Смолову исполнился 31 год. На днях он отпраздновал день рождения в одном из клубов в Москве. Дорн выступил на вечеринке. В ходе нее Смолов опубликовал в своем инстаграме сторис, на котором Дорн целует его в щеку. Футболист сопроводил публикацию двумя эмодзи — в виде флага Украины и сердца. В настоящее время история недоступна для просмотра.

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Помимо Дорна, вечеринку по случаю дня рождения Смолова посетила певица Светлана Лобода . Также на ней была замечена внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.