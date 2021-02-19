Малафеев высказался о секс-скандале с Дзюбой 

в подкасте «Батя в здании».

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку незадолго до инцидента его телефон взломали.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов тогда отстранил Дзюбу от подготовки к нескольким матчам сборной России

По словам Малафеева, мастурбировать — это нормально.

«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно», — подчеркнул он.

Спортсмен также отметил, что и сам занимается самоудовлетворением.

«На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно становиться достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», — уточнил он.

При этом футболист отказался обсуждать тему виновности или невиновности Артема Дзюбы.