Зеппельт раскритиковал МОК за допуск России к Олимпиаде 

Международный олимпийский комитет принял абсурдное решение по отношению к России. Об этом немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил в своем твиттере.

RUS bei Oly als "ROC": Russisches Olympisches Komitee. Absurd: IOC höhlt laschen CAS-Beschluss weiter aus. RUS-Funktionäre und -Politiker lachen sich ins Fäustchen. Botschaft: Du kannst bis zum Äußersten betrügen — es passiert so gut wie nichts. https://t.co/7H6vGtqZTK— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 19, 2021 В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Вчера МОК сообщил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC (Russian Olympic Committe).

Зеппельт, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, назвал это решение абсурдным. Решение CAS он назвал слабым, а МОК обвинил в его подрыве. Журналист высказал мнение, что российские власти сейчас смеются, потому что сжульничали, а им за это почти ничего не было.