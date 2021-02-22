ФНС подала в суд на Семака

Все новости на карте

Семак владеет рестораном «Сад» в Санкт-Петербурге и в разгар пандемии коронавируса обратился за материальной помощью к государству. Ему выплатили деньги с условием, что заведение не будет увольнять сотрудников, однако сокращение персонала произошло. ФНС якобы решила взыскать с тренера 97 тысяч рублей, пишут СМИ.

Сергей Семак в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ничего не знает об иске.

«Ничего об этом не знаю абсолютно, первый раз слышу, пока не могу ничего сказать».

По данным СМИ, сотрудник ресторана «Сад» уволился из ресторана по собственному желанию. Кроме того, заведение вернуло государству деньги.