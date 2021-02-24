Ефимова разрешила Губерниеву обсуждать свои откровенные фото 

Российская пловчиха-чемпионка Юлия Ефимова заявила, что не против провокационных комплиментов от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Нравится ли Юле мои комментарии, когда она показывает в инстаграме свою красивую попу?» — такой вопрос задал Губерниев спортсменке.

Ефимова ответила, что хорошо относится к комментатору и разрешает ему обсуждать ее фигуру.

«Если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала. Мы с ним уже давно знакомы, и его комментарии мне нравятся. Мы даже подыгрываем друг другу», — объяснила она.

Ефимова отметила, что каждый комментарий Губерниева провоцирует споры среди подписчиков.

«Но вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек», — заключила она.

Ефимова — трехкратный призер Олимпиад 2012-го и 2016-го годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью спортсменка рассказала, что из-за плотного графика у нее практически нет времени на личную жизнь. По словам Ефимовой, ее будущий муж, скорее всего, будет из России. Спортсменка подчеркивала, что ей нравятся мужчины, которые умеют готовить.