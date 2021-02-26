Лукашенко обвинил белорусских спортсменов в предательстве 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о спортсменах, которые поддержали оппозицию, напомнив, что «на предательстве Родины счастья не построишь». Об этом сообщает «БелТа».

Как писал «Рамблер», 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. В ЕС не признали результаты голосования и сформировали санкционный список в отношении белорусских официальных лиц.

В свою очередь Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила перенести ЧМ-2021 из Белоруссии. Два спонсора ЧМ — Skoda и NIVEA MEN — отказались поддерживать чемпионат, если он пройдет на территории этой страны.

Сегодня Лукашенко на Олимпийском собрании НОК отметил, что «на раскачивание общества не жалеют денег» и подчеркнул, что в это вовлечен и ряд спортсменов, с подачи которых Белоруссия лишилась ЧМ.

«Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. (…) И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом», — пояснил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что страна это все переживет, а спортсменам нужно помнить, что «на предательстве Родины счастья не построишь».