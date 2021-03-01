Мошенники отобрали квартиру у тещи комментатора Гусева 

«Моей теще, она живет в городе Лыткарино, позвонили из Следственного комитета. Звонившие назвали свои офицерские звания, высокие должности и напористо рассказали о том, что готовятся вот-вот накрыть преступную сеть черных риэлторов. Так как следствию остро нужна помощь активных граждан, отчеканили якобы представители власти, то они настойчиво просили бы пожилую вдову офицера помочь в разоблачении ОПГ, поучаствовав в «секретной операции». Для этого ей всего лишь нужно… продать свою квартиру», — рассказал он.
«К моему горькому сожалению, любимая теща поверила этим мошенникам, хоть и не с первого звонка. Они обрабатывали ее целый месяц, присылали постановления о возбуждении уголовного дела против риэлторской конторы на бланках Следственного комитета, с двуглавыми орлами и печатями», — отметил он.
«Затем их телефон замолчал навсегда. Маму моей прекрасной жены, бабушку трех моих детей, ветерана Байконура, по закону теперь должны выселить», — рассказал комментатор.