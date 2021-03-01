Главная опора Александра Большунова 

27 февраля в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов завоевал золото чемпионата мира в скиатлоне. Спортсмен до самого финиша бился за медаль сразу с пятью норвежцами!

После гонки Большунов признался, что в последнее время не обращает внимания на звонки и комментарии посторонних людей. Однако возлюбленная Анна Жеребятьева всегда с ним и готова поддержать в самый ответственный момент.

Увидев, что Большунов выходит на финишный спуск лидером, Анна и вовсе не сумела сдержать слез. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Избранница российского чемпиона Анна Жеребятьева также занимается лыжными гонками и входит в сборную страны. Анна и Александр уже несколько лет тренируются в одной группе и поддерживают друг друга на соревнованиях.

«Мы живем едиными целями и интересами, как никто понимаем друг друга и имеем возможность почти всегда быть рядом. Иногда на тренировке достаточно поймать Сашин пронзительный взгляд — и сразу откуда ни возьмись второе дыхание», — рассказывала девушка в интервью «Спорт-Экспресс».