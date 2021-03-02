Первый канал остался доволен работой Загитовой на «Ледниковом периоде» 

Руководство Первого канала осталось довольно тем, как действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова отработала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Об этом в интервью «Советскому спорту» рассказал хореограф проекта Илья Авербух

По его словам, спортсменке было непросто по началу привыкнуть к новой роли, однако благодаря ее старанию и желанию научиться работать в кадре ей это удалось.

Также Авербух не исключил появления Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода».