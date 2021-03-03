Умер комментатор Юрий Розанов 

Комментатор Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Моссаковский в своём «твиттере».

Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

«Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.