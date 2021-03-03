Любовница футболиста Мамаева подала в суд на его жену 

Любовница футболиста Павла Мамаева подает в суд на его жену из-за публикации ее личных данных в Сети.

Как писал «Рамблер», накануне Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.

Алана Мамаева выяснила имя предполагаемой любовницы и опубликовала на своей странице ее телефон и фото водительского удостоверения.

Возмущенная любовница решила не оставлять действия Аланы безнаказанными и пообещала подать на нее в суд.

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — написала испанка в соцсетях, ее слова приводит «Стархит».