«Спартак» высмеял медленный Twitter в России 

Представители футбольного клуба «Спартак» в своём англоязычным Twitter пошутили про решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети. Они сравнили ситуацию с футбольным матчем против «Краснодара».

10 марта, как сообщал «Рамблер», представители Роскомнадзора заявили, что будут замедлять скорость работы Twitter из-за нежелания администрации соцсети блокировать противоправный контент. В решении ведомства говорится, что Twitter проигнорировал удаление более 3 тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. В Роскомнадзоре в итоге решили замедлить передачу данных в соцсеть со 100% мобильных гаджетов и с 50% стационарных устройств.

Как заявил замглавы Роскомандзора Вадим Субботин , ограничения коснутся передачи фото— и видеоматериалов, но не текстовых сообщений. Скорость работы соцсети иронично отметили в столичном футбольном клубе «Спартак».

«Twitter в России "стал медленнее", совсем как защитники "Краснодара" в воскресенье", — написали представители команды. Twitter is ‘being slowed’ in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) March 10, 2021

7 марта в рамках 21-тура Российской футбольной премьер-лиги московский «Спартак» выиграл у «Краснодара» со счетом 6:1.