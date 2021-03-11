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Ефимова рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио 

Артём Кульша 22 часа назад
Ефимова рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА Новости
Пловчихе Юлии Ефимовой не до секса на соревнованиях. Об этом она сама рассказала Sport24.
В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа. Во время них спортсмены будут вынуждены соблюдать ряд ограничений, в том числе им будет запрещено посещать другие соревнования и туристические места и заниматься сексом.

«Лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак… Подождите, вы сказали про запрет на секс?» — прокомментировала Ефимова.

После этого она рассмеялась и сообщила, что обычно ей не до секса на соревнованиях, а запрет на посещение других состязаний — это обидно. Также пловчиха назвала прикольным тот факт, что вместо гимна России на Олимпийских играх будет использоваться песня «Катюша». Ее саму она назвала хорошей.

«Можно вообще включить "Нас не догонят"», — добавила Ефимова.

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Около спорта , Юлия Ефимова
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