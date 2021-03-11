Ефимова рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио 

В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа. Во время них спортсмены будут вынуждены соблюдать ряд ограничений, в том числе им будет запрещено посещать другие соревнования и туристические места и заниматься сексом.

«Лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак… Подождите, вы сказали про запрет на секс?» — прокомментировала Ефимова.

После этого она рассмеялась и сообщила, что обычно ей не до секса на соревнованиях, а запрет на посещение других состязаний — это обидно. Также пловчиха назвала прикольным тот факт, что вместо гимна России на Олимпийских играх будет использоваться песня «Катюша». Ее саму она назвала хорошей.