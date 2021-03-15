Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов. Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Следы запрещенного вещества метандиенона нашли в допинг-пробах футболистов, взятых 8 лет назад на сборах молодежной сборной России.
Как сообщает Чемпионат.com, в употреблении допинга подозревают нападающего «Ростова» Владимира Обухова. Второй футболист — защитник пермской «Звезды» Иван Князев, который играл вместе с Обуховым в «Торпедо». За это правонарушение футболистам грозит 4 года дисквалификации.
Владимир Обухов — воспитанник московского «Спартака». В 2012 году дебютировал за клуб в матче против казанского «Рубина». В феврале 2013 на правах аренды до конца сезона перешёл в московское «Торпедо». После возвращения из аренды выступал за различные клубы Премьер-лиги. С 2020 года нападающий футбольного клуба «Ростов».
Иван Князев воспитанник школы московского «Локомотива». С 2011 года 18-летний защитник выступал за краснодарскую «Кубань», где провёл 48 матчей и забил 3 мяча за молодёжную команду. В 2013 году он перешёл в московское «Торпедо», где дебютировал в ФНЛ, а в следующем сезоне помог команде выйти в РПЛ.
Затем выступал за екатеринбургский «Урал», латвийскую «Ригу», омский «Иртыш».
С 2020 года защищает цвета пермского футбольного клуба «Звезда».