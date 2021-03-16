Бывшую жену Аршавина госпитализировали

Алиса Казьмина, как сообщал «Рамблер», в настоящее время борется с аутоимунным некрозом. Болезнь, по словам женщины, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Теперь экс-супруга спортсмена вынуждена фотографироваться, прикрывая лицо ладонью. Осенью прошлого года женщина перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия.

В начале марта Казьмина снова оказалась на больничной койке, но по другой причине. Медики диагностировали у нее острый панкреатит и вынуждены были экстренно госпитализировать в одну из петербургских клиник. Мать женщины Наталья Сарычева, комментируя новость в Instagram, написала, что её дочь провела 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. Пользователи продолжают писать под постом пожелания Казьминой скорейшего выздоровления. Под одним из комментариев, 14 марта Сарычева отметила, что её дочь снова находится в клинике.

«Уже в другой больнице, у неё теперь COVID и пневмония с осложнением», — отметила мать Казьминой (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Пользователи пришли к выводу, что невзгоды женщины связаны с тем, что она продолжает жить в доме под Петербургом, право собственности на который недавно оспорила мать её бывшего супруга. По словам подписчиков, проклятия родственников Аршавина не дают Казьминой «выкарабкаться». Они посоветовали Саычевой собрать детей и покинуть особняк ради здоровья дочери.