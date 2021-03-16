Хоккеист «Динамо» скончался из-за попадания шайбы в голову 

Российский защитник « Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в реанимации после несчастного случая в ходе матча 1/8 финала Кубка Харламова. Об этом сообщает РИА Новости.

Во втором периоде встречи после броска хоккеиста "железнодорожников" шайба попала в голову 19-летнему Файзутдинову. Хоккеист в попал в больницу, находясь в крайне тяжелом состоянии, где был переведен на искусственную вентиляцию легких. Позже в социальных сетях было опубликовано видео рокового игрового момента. Врачи боролись за жизнь молодого спортсмена три дня, но не смогли спасти хоккеиста.

Тимур Файзутдинов был капитаном молодежной команды санкт-петербургского клуба. На его счету около 200 матчей.