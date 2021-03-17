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Россиянка одержала историческую победу в биг-эире

Александр Котлеткин
23 минуты назад
Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, ее соотечественница Лана Прусакова завоевала серебро.
Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, ее соотечественница Лана Прусакова завоевала серебро.
1/11 Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, ее соотечественница Лана Прусакова завоевала серебро.
Фото: Instagram
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Это первое золото России в истории в данной дисциплине.
2/11 Это первое золото России в истории в данной дисциплине.
Фото: Instagram
Как сообщает Первый канал, Таталина поразила судей сложнейшим трюком, который ранее в мире никто не исполнял.
3/11 Как сообщает Первый канал, Таталина поразила судей сложнейшим трюком, который ранее в мире никто не исполнял.
Фото: Instagram
Второе место также заняла россиянка Лана Прусакова. Она на четыре балла опередила свою соперницу из Китая.
4/11 Второе место также заняла россиянка Лана Прусакова. Она на четыре балла опередила свою соперницу из Китая.
Фото: Instagram
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Российские спортсмены из-за визовых сложностей попали на турнир в США в последний момент.
5/11 Российские спортсмены из-за визовых сложностей попали на турнир в США в последний момент.
Фото: Instagram
У девушек практически не было времени на подготовку и акклиматизацию.
6/11 У девушек практически не было времени на подготовку и акклиматизацию.
Фото: Instagram
Анастасия Таталина — российская спортсменка, чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл, чемпионка России 2018 года в биг-эйре. Участница Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.
7/11 Анастасия Таталина — российская спортсменка, чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл, чемпионка России 2018 года в биг-эйре. Участница Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.
Фото: Instagram
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9/11 
10/11 
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11/11 
Это первое золото России в истории в данной дисциплине. Как сообщает Первый канал, Таталина поразила судей сложнейшим трюком, который ранее в мире никто не исполнял. Второе место также заняла россиянка Лана Прусакова. Она на четыре балла опередила свою соперницу из Китая.
Российские спортсмены из-за визовых сложностей попали на турнир в США в последний момент. У девушек практически не было времени на подготовку и акклиматизацию.
Анастасия Таталина — российская спортсменка, чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл, чемпионка России 2018 года в биг-эйре. Участница Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.
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