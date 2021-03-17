Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, ее соотечественница Лана Прусакова завоевала серебро.

1/11 Россиянка Анастасия Таталина выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, ее соотечественница Лана Прусакова завоевала серебро. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Это первое золото России в истории в данной дисциплине. Фото: Instagram 3/11 Как сообщает Первый канал, Таталина поразила судей сложнейшим трюком, который ранее в мире никто не исполнял. Фото: Instagram 4/11 Второе место также заняла россиянка Лана Прусакова. Она на четыре балла опередила свою соперницу из Китая. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Российские спортсмены из-за визовых сложностей попали на турнир в США в последний момент. Фото: Instagram 6/11 У девушек практически не было времени на подготовку и акклиматизацию. Фото: Instagram 7/11 Анастасия Таталина — российская спортсменка, чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл, чемпионка России 2018 года в биг-эйре. Участница Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

Это первое золото России в истории в данной дисциплине. Как сообщает Первый канал, Таталина поразила судей сложнейшим трюком, который ранее в мире никто не исполнял. Второе место также заняла россиянка Лана Прусакова. Она на четыре балла опередила свою соперницу из Китая.

Российские спортсмены из-за визовых сложностей попали на турнир в США в последний момент. У девушек практически не было времени на подготовку и акклиматизацию.