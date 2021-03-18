«Я дико злая! »: жену Жиркова обидели после матча с ЦСКА

«Наконец-то я дома! Вы себе просто не представляете. Я прилетела в Москву днём и только сейчас попала домой. Самое главное: я дико замерзла на футболе. Специально ушла пораньше. Думаю: перебегу через дорогу и всё, наконец-то буду в тепле. Но нет!