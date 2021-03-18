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«Пусть не позорит свою страну»: Алана Мамаева нашла доказательства, что любовница Павла Мамаева работает эскортницей

Teleprogramma.proиещё 6
11 часов назад
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"Не знала, что он женат": любовница об измене Мамаева
Фото: InstagramInstagram
появилось подтверждение незаконной деятельности ее соперницы - модели Ирен Гарсии Морено. По словам Аланы Мамаевой, любовница ее избранника на самом деле не заканчивала факультет юриспруденции. Жительница Испании, которою Мамаева обвиняет в семейных конфликтах, оказалась эскортницей. «Можно мне больше не писать про модель-юриста?! Проституция вне закона, поэтому пусть уже замолчит и не позорит свою страну», - резко высказалась мать дочери Павла Мамаева. Также Алана опубликовала бумаги, которые ей прислала коллегия адвокатов из Испании. Судя по снимкам, юристов по имени Ирен Гарсия Морено там просто нет. Алана Мамаева обратилась к юристам за помощью. Фото: Instagram.com/alana_mamaeva К слову, не только Мамаева активно собирает компромат на соперницу. Но и испанская красавица активно следит за соцсетями Аланы. Девушка с завистью наблюдает, как жена ее возлюбленного разъезжает на автомобиле класса люкс. Мамаева показала скриншоты переписок Ирен и ее друга, в которых говорится о том, что модель желает Алане смерти. «Долго терплю этот цирк, но уже просто сил нет. Ребят, если меня убьют, вы поняли, кто этот сделал. Я, конечно, уже устала читать статьи, что я кому-то угрожаю, но похоже угрожают мне», - призналась Алана. Алана Мамаева о сопернице. Фото: Instagram.com/alana_mamaeva Смотрите также:
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