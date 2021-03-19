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«Я не проститутка»: любовница ответила жене Павла Мамаева 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Любовница Павла Мамаева испанская модель Ирен Гарсия Морено ответила на обвинения жены российского футболиста, подчеркнув, что не занимается эскортом. Об этом пишет «СтарХит».
Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева сообщила в Instagram, что ее муж изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. Она также выложила данные предполагаемой любовницы мужа, а позднее обвинила испанку в эскорте.
При этом Ирен Гарсия Морено рассказала, что познакомилась с Мамаевым в Марбелье. По ее словам, футболист не сказал ей, что женат.
Ирен Гарсия Морено выразила недоумение по поводу травли в Сети, которая была организована женой Мамаева.

«Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что он не сказал мне, что женат. Я бы не причинила столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка», — подчеркнула испанка.

Она также отметила, что не намерена тратить время на оправдания и «вступать в игру Аланы».
Раскрыто эскортное прошлое любовницы Мамаева

«Любой здравомыслящий человек осознает, насколько она перешла все границы. У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку», — заверила Ирен Гарсия Морено.

Комментарии 13
Около спорта , Видео , Павел Мамаев , Алана Мамаева , StarHit
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