Любовница Павла Мамаева испанская модель Ирен Гарсия Морено ответила на обвинения жены российского футболиста, подчеркнув, что не занимается эскортом. Об этом пишет «СтарХит».
Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева сообщила в Instagram, что ее муж изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. Она также выложила данные предполагаемой любовницы мужа, а позднее обвинила испанку в эскорте.
При этом Ирен Гарсия Морено рассказала, что познакомилась с Мамаевым в Марбелье. По ее словам, футболист не сказал ей, что женат.
Ирен Гарсия Морено выразила недоумение по поводу травли в Сети, которая была организована женой Мамаева.
«Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что он не сказал мне, что женат. Я бы не причинила столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка», — подчеркнула испанка.
Она также отметила, что не намерена тратить время на оправдания и «вступать в игру Аланы».
«Любой здравомыслящий человек осознает, насколько она перешла все границы. У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку», — заверила Ирен Гарсия Морено.