Любовница Павла Мамаева испанская модель Ирен Гарсия Морено ответила на обвинения жены российского футболиста, подчеркнув, что не занимается эскортом. Об этом пишет «СтарХит».

Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева сообщила в Instagram, что ее муж изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. Она также выложила данные предполагаемой любовницы мужа, а позднее обвинила испанку в эскорте.

При этом Ирен Гарсия Морено рассказала, что познакомилась с Мамаевым в Марбелье. По ее словам, футболист не сказал ей, что женат.

Ирен Гарсия Морено выразила недоумение по поводу травли в Сети, которая была организована женой Мамаева.

«Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что он не сказал мне, что женат. Я бы не причинила столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка», — подчеркнула испанка.

Она также отметила, что не намерена тратить время на оправдания и «вступать в игру Аланы».