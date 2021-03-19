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«Как сучка оделась": российская бегунья попросила оценить свой образ

Артём Кульша
5 часов назад
Бегунья Анастасия Малышева оделась «как сучка» и попросила читателей оценить свой образ. Об этом сообщает Sport24.
«Как сучка оделась": российская бегунья попросила оценить свой образ
Фото: соцсетисоцсети
Некоторое время назад Малышева опубликовала в инстаграме сторис, которое в настоящее время уже недоступно для просмотра. На видеозаписи на ней надет облегающий наряд телесного цвета и бандана, а ее волосы собраны в хвост.
«Как вам такой образ сучки? Жду реакций. В таком образе я иду на мастер-класс по танцам. Будем танцевать секси-хоряжку. Максимально как сучка оделась», — заявила спортсменка.
В феврале, как сообщал «Рамблер», в продажу поступил мартовский номер журнала «Максим» с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой на обложке. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье с аппликациями, чулках и чокере. В подписи сказано, что у Туктамышевой лучшая фигура фигурного катания.
Позавчера спортсменка сообщила, что рада, что эта съемка случилась в ее жизни. Также она рассказала, что получила много положительных отзывов, и это стало для нее неожиданностью.
Около спорта,Анастасия Малышева,Елизавета Туктамышева,
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