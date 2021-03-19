Самый сексуальный футбольный арбитр России 

Екатерина Костюнина — самый сексуальный российский футбольный арбитр. Красотка обслуживает матчи третьего дивизиона, а также женские соревнования.

Екатерина начала играть в футбол, когда ей было 12 лет. Тренеры заметили девушку, когда она гоняла мяч с друзьями на спортивной площадке. В итоге Костюнина выступала за женскую сборную Сибири и за команду Красноярского педагогического университета. Затем она решила попробовать свои силы в судействе.

Екатерина прославилась в сети благодаря своему блогу в Instagram. Девушка не стесняется выкладывать горячие снимки в социальных сетях.

«Я поистине получаю эстетическое наслаждение и восхищение от женских тел. Считаю их произведением искусства. Я всегда работала и работаю над своим телом. Молодость все простит, хо-хо», — заявила Костюнина после очередной провокационной публикации.