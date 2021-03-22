«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась

Однако, наряду с «лайками» и восторженными отзывами, получила в комментариях к записи резкую критику.
«Куда родители смотрят?» - поинтересовалась stolearciuc_valentina.
«Не понимаю, зачем, если вы в отношениях, такие фотки выставлять?» - отметила lilya.777.07.
«Ни стыда, ни совести. Как вас вообще родители воспитывали?» - спросил fan_valechiki.
Однако большинство комментирующих фото пользователей соцсети сошлись на том, что фигура у Виолетты – «огонь».
Как писал «Рамблер», ранее жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана уличила мужа в измене во время сборов клуба в Испании. Она также выложила данные предполагаемой любовницы мужа, а позднее обвинила испанку в эскорте. При этом Ирен Гарсия Морено рассказала, что познакомилась с Мамаевым в Марбелье. По ее словам, футболист не сказал ей, что женат.