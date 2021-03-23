Бывшая жена Аршавина обвинила мать футболиста в своей болезни

Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.

Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и высказала мнение, что это она «отработала» ее. Казьмина указала на тот факт, что Аршавина похоронила двух мужей. Также она сообщила, что в своем первом браке, который длился 10 лет, она, Казьмина, ни разу не болела.