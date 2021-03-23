Бывшая жена Аршавина обвинила мать футболиста в своей болезни

Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.
Вчера она стала героиней очередного эпизода шоу «Андрей Малахов
. Прямой эфир». В ходе него Казьмина заявила, что мать Аршавина не хотела, чтобы тот женился на ней, но не стала этому препятствовать. Позже, когда супруги начали ссориться, она приложила все усилия, чтобы они развелись.
Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и высказала мнение, что это она «отработала» ее. Казьмина указала на тот факт, что Аршавина похоронила двух мужей. Также она сообщила, что в своем первом браке, который длился 10 лет, она, Казьмина, ни разу не болела.