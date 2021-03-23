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Бывшая жена Аршавина обвинила мать футболиста в своей болезни

Артём Кульша
2 часа назад
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна виновна в болезни его бывшей жены Алисы Казьминой. Об этом последняя сама заявила в эфире канала «Россия».
Бывшая жена Аршавина обвинила мать футболиста в своей болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.
Вчера она стала героиней очередного эпизода шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе него Казьмина заявила, что мать Аршавина не хотела, чтобы тот женился на ней, но не стала этому препятствовать. Позже, когда супруги начали ссориться, она приложила все усилия, чтобы они развелись.
«Она не отпускает женщин, которые были с Андреем и якобы как-то обидели ее», — заявила Казьмина.
Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и высказала мнение, что это она «отработала» ее. Казьмина указала на тот факт, что Аршавина похоронила двух мужей. Также она сообщила, что в своем первом браке, который длился 10 лет, она, Казьмина, ни разу не болела.
«Я человек верующий, очень верующий. У меня нет врагов. Я сейчас уже во что угодно поверю», — добавила она.
Около спорта,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,
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