Ток-шоу Малахова призвали закрыть после выпуска с экс-женой Аршавина

Программу «Прямой эфир» следует закрыть только за то, что в ней «издеваются» над детьми, заявил изданию Sport24 футбольный агент Дмитрий Селюк. К такому мнению известный спортивный менеджер пришёл, посмотрев выпуск передачи с участием экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

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Селюк подчеркнул, что смотрел программу «краем глаза», а затем ему «стало противно», и он выключил телевизор. Особенно его возмутил эпизод, в котором маленькая дочь Аршавина и Казьминой обсуждает подарки отца, в частности, фальшивые часы.

«Но это же не вопрос детей! Зачем вы над детьми издеваетесь?! Только за это передачу можно закрывать. А Малахову хотелось бы сказать не «Привет, Андрей!», а «Пока, Андрей!», - заявил футбольный агент.

При этом спортивный менеджер подчеркнул, что он не будет защищать Аршавина, поскольку футболист должен обеспечивать всех своих детей.

Однако он отметил, что апеллировать фальшивыми часами в России, где 80% населения ходит в подделках, смешно. По его мнению, футболист мог просто не знать, что приобретает.

Комментируя состояние Казьминой, Селюк признал, что она находится в ужасном состоянии. Однако менеджер напомнил, что она «тоже согрешила», уведя спортсмена из семьи с тремя детьми.