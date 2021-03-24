Ток-шоу Малахова призвали закрыть после выпуска с экс-женой Аршавина

Программу «Прямой эфир» следует закрыть только за то, что в ней «издеваются» над детьми, заявил
изданию Sport24 футбольный агент Дмитрий Селюк. К такому мнению известный спортивный менеджер пришёл, посмотрев выпуск передачи с участием экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.
Селюк подчеркнул, что смотрел программу «краем глаза», а затем ему «стало противно», и он выключил телевизор. Особенно его возмутил эпизод, в котором маленькая дочь Аршавина и Казьминой обсуждает подарки отца, в частности, фальшивые часы.
«Но это же не вопрос детей! Зачем вы над детьми издеваетесь?! Только за это передачу можно закрывать. А Малахову хотелось бы сказать не «Привет, Андрей!», а «Пока, Андрей!», - заявил футбольный агент.
При этом спортивный менеджер подчеркнул, что он не будет защищать Аршавина, поскольку футболист должен обеспечивать всех своих детей.
Однако он отметил, что апеллировать фальшивыми часами в России, где 80% населения ходит в подделках, смешно. По его мнению, футболист мог просто не знать, что приобретает.
Комментируя состояние Казьминой, Селюк признал, что она находится в ужасном состоянии. Однако менеджер напомнил, что она «тоже согрешила», уведя спортсмена из семьи с тремя детьми.
Как сообщал «Рамблер», в эфире ток-шоу с участием Казьминой Андрей Малахов назвал Андрея Аршавина «ублюдком» за то, что он оставил экс-супругу без поддержки. По словам телеведущего, футболисту следует приехать и просто подержать женщину за руку, а свои деньги «засунуть в одно место».