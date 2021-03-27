Жену хоккеиста Волкова высадили из самолета в США

Вероника Волкова, жена русского хоккеиста Александра Волкова , рассказала в соцсетях , как в США её высадили из самолета из-за собачки. Песик не желал смирно сидеть в закрытой переноске, а открыть её не позволяли правила авиакомпании. В итоге девушку вывели из самолета словно преступницу.

«Вчера мы все сделали, купили билет, оформили собаку в салон. Сегодня приехали, все прошли. До нас докапывался все время какой-то дядька, что собака обязательно должна быть в переноске. Мы сказали, что в самолете его посадим в переноску. Он замечательно сидит в переноске, но переноска должна быть чуть приоткрыта, чтобы ты его гладил, и он не так нервничал», - рассказала Волкова.

В салоне к россиянке подошли стюардессы, заявив, что люди жалуются на лай собаки. Владелица песика ответила, что она закрыла переноску, как от неё требовали, но собака начала нервничать и «орать».

«Они сказали: «Так как люди жалуются, по правилам нашей авиакомпании собака в переноске должна сидеть молча. Либо она не полетит. Или не полетите вы вдвоем», - рассказала Волкова.

В итоге она расплакалась, покинула самолет и до сих пор не может прийти в себя от пережитого.

«Я просто в шоке от всего сложившегося, увиденного и услышанного. Конечно, я там просто расплакалась. Пока не знаю, что делать. Лететь нам надо. С этими правилами, насколько мы поняли, никак не поспоришь Конечно, я ему давала успокоительные. Но он очень боится закрытых переносок, и от этого происходит вот такой собачий нервяк», - отметила девушка.

Она отметила, что ей было сложно психологически: «Все так на меня смотрели, когда меня выводили, будто я сделала что-то Обидно и за себя, и за собаку. Он у меня маленький и очень добрый. Просто перенервничал».