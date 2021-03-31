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Украинка из UFC разделась для поклонников

Александр Котлеткин
10 часов назад
Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Боец поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков. Об этом сообщает Lenta.ru.
Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях.
1/12 Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях.
Фото: Instagram
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Боец поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков. Об этом сообщает Lenta.ru.
2/12 Боец поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: Instagram
«Ух какой контент...А это точно тренировки к поединку?» - прокомментировал один из пользователей.
3/12 «Ух какой контент...А это точно тренировки к поединку?» - прокомментировал один из пользователей.
Фото: Instagram
Ранее спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе.
4/12 Ранее спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе.
Фото: Instagram
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Для всех желающих увидеть интимные фото Мороз будет доступна приватная подписка.
5/12 Для всех желающих увидеть интимные фото Мороз будет доступна приватная подписка.
Фото: Instagram
После негативной реакции части болельщиков, девушка удалила пост, но позже снова рекламой эксклюзивного контента для поклонников.
6/12 После негативной реакции части болельщиков, девушка удалила пост, но позже снова рекламой эксклюзивного контента для поклонников.
Фото: Instagram
Мороз провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.
7/12 Мороз провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.
Фото: Instagram
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9/12 
10/12 
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11/12 
12/12 
«Ух какой контент...А это точно тренировки к поединку?» - прокомментировал один из пользователей.
Ранее спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе. Для всех желающих увидеть интимные фото Мороз будет доступна приватная подписка. После негативной реакции части болельщиков, девушка удалила пост, но позже снова рекламой эксклюзивного контента для поклонников.
Мороз провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.
Около спорта,Фото,
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