Украинка из UFC разделась для поклонников

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Боец поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Ух какой контент...А это точно тренировки к поединку?» - прокомментировал один из пользователей.
Ранее спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе. Для всех желающих увидеть интимные фото Мороз будет доступна приватная подписка. После негативной реакции части болельщиков, девушка удалила пост, но позже снова рекламой эксклюзивного контента для поклонников.
Мороз провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения.