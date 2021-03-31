Украинка из UFC разделась для поклонников

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Боец поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/12 Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мороз опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Боец поделилась с подписчиками фотографией в желтом бикини. Публикация набрала более шести тысяч лайков. Об этом сообщает Lenta.ru. Фото: Instagram 3/12 «Ух какой контент...А это точно тренировки к поединку?» - прокомментировал один из пользователей. Фото: Instagram 4/12 Ранее спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Для всех желающих увидеть интимные фото Мороз будет доступна приватная подписка. Фото: Instagram 6/12 После негативной реакции части болельщиков, девушка удалила пост, но позже снова рекламой эксклюзивного контента для поклонников. Фото: Instagram 7/12 Мороз провела 12 боев в MMA, в которых одержала девять побед и потерпела три поражения. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 9/12 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

«Ух какой контент...А это точно тренировки к поединку?» - прокомментировал один из пользователей.

Ранее спортсменка объявила, что будет выкладывать эксклюзивный контент на собственной платформе. Для всех желающих увидеть интимные фото Мороз будет доступна приватная подписка. После негативной реакции части болельщиков, девушка удалила пост, но позже снова рекламой эксклюзивного контента для поклонников.