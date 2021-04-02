Бывшая жена Аршавина заговорила о порче

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Как писал «Рамблер», ранее о ситуации Казьминой рассказали в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» (она тяжело заболела и пожаловалась на отсутствие поддержки). В передаче ее лицо показали с цензурой.

«КП» отмечает, что Казьмина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое привело к некрозу. Она перенесла две сложные операции, затем попала в больницу с перитонитом и там заразилась коронавирусом.

Впервые за долгое время она появилась в Instagram и опубликовала фото львицы с подписью «Бойтесь гнева справедливых». В комментариях интернет-пользователи поинтересовались, как она себя чувствует.

«Я уже лучше. Но пока слаба очень. Тяжело пока», - ответила Казьмина.