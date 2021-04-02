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Безработный футболист Тарасов признался в том, что живет за счет жены

Вероника Полынина
6 часов назад
Футболист Дмитрий Тарасов признался, что ему нравится сидеть на шее у своей жены Анастасии Костенко.
Футболист Тарасов: мне нравится сидеть на шее у жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В конце прошлого года Тарасов прекратил сотрудничество с казанским «Рубином» и с тех пор сидит без работы. Все предложения спортсмен отвергает, поскольку его не удовлетворяет уровень зарплат.
В интервью «Новому радио» Тарасов заявил, что нынешнее положение дел его полностью устраивает.
«Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на ее шее!» - цитирует футболиста «Стархит».
Жена 34-летнего Тарасова 27-летняя Анастасия Костенко неплохо зарабатывает на рекламе в Instagram, а также надеется в скором будущем получить работу на телевидении. Для этого она проходит обучение в Высшей школе телевидения «Останкино».
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году и растят дочек-погодок: двухгодовалую Милану и 11-месячную Еву. У Тарасова также есть 11-летняя дочь от первого брака.
Около спорта,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,StarHit,
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