Футболист Тарасов: мне нравится сидеть на шее у жены

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В конце прошлого года Тарасов прекратил сотрудничество с казанским «Рубином» и с тех пор сидит без работы. Все предложения спортсмен отвергает, поскольку его не удовлетворяет уровень зарплат.

В интервью «Новому радио» Тарасов заявил, что нынешнее положение дел его полностью устраивает.

«Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на ее шее!» - цитирует футболиста «Стархит».

Жена 34-летнего Тарасова 27-летняя Анастасия Костенко неплохо зарабатывает на рекламе в Instagram, а также надеется в скором будущем получить работу на телевидении. Для этого она проходит обучение в Высшей школе телевидения «Останкино».