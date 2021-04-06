Спортсменку выгнали из команды из-за снимков

Американской волейболистке Кайле Симмонс пришлось завершить карьеру из-за своего откровенного блога в Instagram. Девушка успешно выступала за волейбольную команду Университета Маршалла – одного из самых государственных университетов в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Sports.ru.

1/11 Американской волейболистке Кайле Симмонс пришлось завершить карьеру из-за своего откровенного блога в Instagram. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Девушка успешно выступала за волейбольную команду Университета Маршалла – одного из самых государственных университетов в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Sports.ru. Фото: Instagram 3/11 Несмотря на то, что красотка следовала всем правилам студента-спортсмена, администрация колледжа потребовала от Кайлы перестать выкладывать горячие снимки в интернет. Фото: Instagram 4/11 "Администрация колледжа настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в Instagram. Я тогда была просто подавлена", − заявила девушка в интервью газете New York Post. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Сейчас Симмонс успешная модель. Фото: Instagram 6/11 За ее жизнью в Instagram следят более 500 тысяч человек. Фото: Instagram 7/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

Несмотря на то, что красотка следовала всем правилам студента-спортсмена, администрация колледжа потребовала от Кайлы перестать выкладывать горячие снимки в интернет.

"Администрация колледжа настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в Instagram. Я тогда была просто подавлена", заявила девушка в интервью газете New York Post.