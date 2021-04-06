Спортсменку выгнали из команды из-за снимков

Американской волейболистке Кайле Симмонс пришлось завершить карьеру из-за своего откровенного блога в Instagram. Девушка успешно выступала за волейбольную команду Университета Маршалла – одного из самых государственных университетов в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Sports.ru.
Несмотря на то, что красотка следовала всем правилам студента-спортсмена, администрация колледжа потребовала от Кайлы перестать выкладывать горячие снимки в интернет.
"Администрация колледжа настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в Instagram. Я тогда была просто подавлена", заявила девушка в интервью газете New York Post.
Сейчас Симмонс успешная модель. За ее жизнью в Instagram следят более 500 тысяч человек.