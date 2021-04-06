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Спортсменку выгнали из команды из-за снимков

Александр Котлеткин
6 часов назад
Американской волейболистке Кайле Симмонс пришлось завершить карьеру из-за своего откровенного блога в Instagram. Девушка успешно выступала за волейбольную команду Университета Маршалла – одного из самых государственных университетов в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Sports.ru.
Американской волейболистке Кайле Симмонс пришлось завершить карьеру из-за своего откровенного блога в Instagram.
1/11 Американской волейболистке Кайле Симмонс пришлось завершить карьеру из-за своего откровенного блога в Instagram.
Фото: Instagram
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Девушка успешно выступала за волейбольную команду Университета Маршалла – одного из самых государственных университетов в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Sports.ru.
2/11 Девушка успешно выступала за волейбольную команду Университета Маршалла – одного из самых государственных университетов в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Sports.ru.
Фото: Instagram
Несмотря на то, что красотка следовала всем правилам студента-спортсмена, администрация колледжа потребовала от Кайлы перестать выкладывать горячие снимки в интернет.
3/11 Несмотря на то, что красотка следовала всем правилам студента-спортсмена, администрация колледжа потребовала от Кайлы перестать выкладывать горячие снимки в интернет.
Фото: Instagram
"Администрация колледжа настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в Instagram. Я тогда была просто подавлена", − заявила девушка в интервью газете New York Post.
4/11 "Администрация колледжа настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в Instagram. Я тогда была просто подавлена", − заявила девушка в интервью газете New York Post.
Фото: Instagram
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Сейчас Симмонс успешная модель.
5/11 Сейчас Симмонс успешная модель.
Фото: Instagram
За ее жизнью в Instagram следят более 500 тысяч человек.
6/11 За ее жизнью в Instagram следят более 500 тысяч человек.
Фото: Instagram
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Несмотря на то, что красотка следовала всем правилам студента-спортсмена, администрация колледжа потребовала от Кайлы перестать выкладывать горячие снимки в интернет.
"Администрация колледжа настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в Instagram. Я тогда была просто подавлена", заявила девушка в интервью газете New York Post.
Сейчас Симмонс успешная модель. За ее жизнью в Instagram следят более 500 тысяч человек.
Около спорта,Фото,
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