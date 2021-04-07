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Красавица-чемпионка представит Россию на Олимпиаде

Александр Котлеткин
3 часа назад
Мария Каменева стала чемпионкой России на чемпионате страны в Казани. Девушка победила своих соперниц в заплыве на 100 м на спине. Теперь Мария представит Россию на Олимпиаде в Токио.
Мария Каменева стала чемпионкой России на чемпионате страны в Казани.
1/10 Мария Каменева стала чемпионкой России на чемпионате страны в Казани.
Фото: Instagram
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Девушка победила своих соперниц в заплыве на 100 м на спине. Теперь Мария представит Россию на Олимпиаде в Токио.
2/10 Девушка победила своих соперниц в заплыве на 100 м на спине. Теперь Мария представит Россию на Олимпиаде в Токио.
Фото: Instagram
Спортсменка рассказала РИА Новости, что проделала большой путь и приобрела уверенность в себе с момента Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которые не смогла квалифицироваться.
3/10 Спортсменка рассказала РИА Новости, что проделала большой путь и приобрела уверенность в себе с момента Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которые не смогла квалифицироваться.
Фото: Instagram
"В Рио я не отобралась. Была очень маленькой, неопытной, эмоции захлестывали, мне было 16 лет. Сравнивать тот отбор с этим очень сложно, потому что сейчас я устоявшийся лидер в спринте и психологически мне легче".
4/10 "В Рио я не отобралась. Была очень маленькой, неопытной, эмоции захлестывали, мне было 16 лет. Сравнивать тот отбор с этим очень сложно, потому что сейчас я устоявшийся лидер в спринте и психологически мне легче".
Фото: Instagram
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"Не давит, что чуть-чуть мне сотых может не хватить. Сейчас отбор с запасом и у меня будет первая Олимпиада - это очень эмоциональный момент", - поделилась Каменева с журналистами.
5/10 "Не давит, что чуть-чуть мне сотых может не хватить. Сейчас отбор с запасом и у меня будет первая Олимпиада - это очень эмоциональный момент", - поделилась Каменева с журналистами.
Фото: Instagram
Мария Каменева — российская пловчиха, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на короткой воде, шестикратная чемпионка I Европейских игр в Баку, заслуженный мастер спорта России.
6/10  Мария Каменева — российская пловчиха, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на короткой воде, шестикратная чемпионка I Европейских игр в Баку, заслуженный мастер спорта России.
Фото: Instagram
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Спортсменка рассказала РИА Новости, что проделала большой путь и приобрела уверенность в себе с момента Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которые не смогла квалифицироваться.
"В Рио я не отобралась. Была очень маленькой, неопытной, эмоции захлестывали, мне было 16 лет. Сравнивать тот отбор с этим очень сложно, потому что сейчас я устоявшийся лидер в спринте и психологически мне легче. Не давит, что чуть-чуть мне сотых может не хватить. Сейчас отбор с запасом и у меня будет первая Олимпиада - это очень эмоциональный момент", - поделилась Каменева с журналистами.
Мария Каменева — российская пловчиха, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на короткой воде, шестикратная чемпионка I Европейских игр в Баку, заслуженный мастер спорта России.
Около спорта,Фото,Мария Каменева,РИА Новости,
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