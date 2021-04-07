Красавица-чемпионка представит Россию на Олимпиаде

"Не давит, что чуть-чуть мне сотых может не хватить. Сейчас отбор с запасом и у меня будет первая Олимпиада - это очень эмоциональный момент", - поделилась Каменева с журналистами.

"В Рио я не отобралась. Была очень маленькой, неопытной, эмоции захлестывали, мне было 16 лет. Сравнивать тот отбор с этим очень сложно, потому что сейчас я устоявшийся лидер в спринте и психологически мне легче".

"В Рио я не отобралась. Была очень маленькой, неопытной, эмоции захлестывали, мне было 16 лет. Сравнивать тот отбор с этим очень сложно, потому что сейчас я устоявшийся лидер в спринте и психологически мне легче. Не давит, что чуть-чуть мне сотых может не хватить. Сейчас отбор с запасом и у меня будет первая Олимпиада - это очень эмоциональный момент", - поделилась Каменева с журналистами.