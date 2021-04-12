Ранее Дмитрий Чумак, ставший победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве, прокомментировал свой успех, выложив в Instagram строчки из песни группы «Ленинград».

В них в числе прочего говорится: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком».

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи осудил спортсмена за провокационный пост, подчеркнув, что очень хорошо относится к украинцам, но «в семье не без урода».

«Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! ( ) Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?» - поинтересовался парламентарий.

Он также ппросил Чумака позаботиться о здоровье, так как у него «при подъеме тяжелых весов что-то оборвалось в мозгах».

«Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем? Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? ( ) Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на Родине», - заявил Дмитрий Свищев.