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«В семье не без урода»: В Госдуме обрушились на украинского спортсмена

Алиса Селезнёва
1 час назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал «политическим демаршем» провокационный пост украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака. Об этом пишет «РБ Спорт».
Ранее Дмитрий Чумак, ставший победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве, прокомментировал свой успех, выложив в Instagram строчки из песни группы «Ленинград».
В них в числе прочего говорится: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком».
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи осудил спортсмена за провокационный пост, подчеркнув, что очень хорошо относится к украинцам, но «в семье не без урода».
«Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! ( ) Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?» - поинтересовался парламентарий.
Он также ппросил Чумака позаботиться о здоровье, так как у него «при подъеме тяжелых весов что-то оборвалось в мозгах».
«Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем? Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? ( ) Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на Родине», - заявил Дмитрий Свищев.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения войск. В свою очередь заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта.
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