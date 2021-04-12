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"Хожу через адскую боль": Казьмина рассказала о своем состоянии

Алиса Селезнёва
10 часов назад
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что выписалась из больницы, но ходит «через адскую боль». Об этом пишет «СтарХит».
"Хожу через адскую боль": Казьмина рассказала о своем состоянии
Фото: соцсетисоцсети
Как сообщал «Рамблер», Алиса Казьмина борется с аутоимунным некрозом. По ее словам, болезнь разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года экс-супруга футболиста перенесла две операции.
Казьмина рассказывала в Instagram, что была несколько дней в коме, пережила перитонит, а сейчас ее мучают гноящиеся пролежни на ногах.
По словам бывшей жены футболиста, пролежни заживают, что из-за сепсиса восстановление идет медленно.
«Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев», - пояснила Алиса Казьмина.
Она пожаловалась, что болезнь изуродовала ее лицо и тело.
«Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни», - отметила Казьмина.
Около спорта,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,StarHit,
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