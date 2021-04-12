"Хожу через адскую боль": Казьмина рассказала о своем состоянии

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Как сообщал «Рамблер», Алиса Казьмина борется с аутоимунным некрозом. По ее словам, болезнь разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года экс-супруга футболиста перенесла две операции.

Казьмина рассказывала в Instagram, что была несколько дней в коме, пережила перитонит, а сейчас ее мучают гноящиеся пролежни на ногах.

По словам бывшей жены футболиста, пролежни заживают, что из-за сепсиса восстановление идет медленно.

«Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев», - пояснила Алиса Казьмина.

Она пожаловалась, что болезнь изуродовала ее лицо и тело.