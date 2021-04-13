В ЦАР портретом Путина в кимоно анонсировали ЧМ по самбо

Президент Федерации самбо ЦАР Кевин Сирил Мобили-игнава объяснил, что изображение Путина в анонсе появилось потому, что российский лидер – «спортсмен и любит самбо».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга была представлена характеристика-рекомендация на Владимира Путина от КГБ. Помимо прочего в ней было сказано, что Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, партийной учебой занимается активно, а спортом — в свободное время.