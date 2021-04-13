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В ЦАР портретом Путина в кимоно анонсировали ЧМ по самбо

Алиса Селезнёва
1 час назад
На афише с анонсом чемпионата страны, который был распространен Федерацией самбо Центральной Африканской Республики, появилось изображение президента России Владимира Путина в кимоно. Об этом пишет РИА Новости.
В ЦАР портретом Путина в кимоно анонсировали ЧМ по самбо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент Федерации самбо ЦАР Кевин Сирил Мобили-игнава объяснил, что изображение Путина в анонсе появилось потому, что российский лидер – «спортсмен и любит самбо».
«Очень важно укреплять отношения между Россией и ЦАР. Мы это делаем путем продвижения вида спорта с русскими корнями», - отметил он.
По словам Мобили-игнава, для самбистов ЦАР большая честь акцентировать внимание на российском происхождении данного вида спорта.
«Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем (нашей) молодежи о том, кто такой Путин - воин который нас не бросает», - сказал Мобили-игнава.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга была представлена характеристика-рекомендация на Владимира Путина от КГБ. Помимо прочего в ней было сказано, что Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, партийной учебой занимается активно, а спортом — в свободное время.
Около спорта,Владимир Путин,РИА Новости,
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