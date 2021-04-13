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Чемпион мира по тяжелой атлетике Мартиросян убил человека

Экспресс газета
6 часов назад
Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Симон Мартиросян насмерть сбил мужчину, сообщает телеканал «360».
Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Авария произошла поздним вечером 12 апреля на проспекте Аршакуняц рядом с торговым центром Yerevan Mall. По предварительным данным, 27-летний молодой человек переходил дорогу в неположенном месте. Спортсмен не успел вовремя заметить его и остановить свой Mercedes CLՏ 550.
Виновник ДТП не скрылся с места происшествия, он сам вызвал скорую помощь, полицию, помог погрузить пострадавшего в машину. Однако спасти попавшего под колеса парня не удалось, он скончался по дороге в больницу.
В Следственном комитете республики по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Армении, ведется следствие.
Уточняется, что 12 апреля Симон Мартиросян вместе со сборной по тяжелой атлетике вернулся из Москвы с чемпионата Европы, где завоевал малое золото. Он считается одним из сильнейших тяжелоатлетов в весовой категории до 109 килограммов, на его счету множество рекордов разного уровня.
Около спорта,Симон Мартиросян,СКР,
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