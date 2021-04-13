Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Симон Мартиросян насмерть сбил мужчину, сообщает телеканал «360»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авария произошла поздним вечером 12 апреля на проспекте Аршакуняц рядом с торговым центром Yerevan Mall. По предварительным данным, 27-летний молодой человек переходил дорогу в неположенном месте. Спортсмен не успел вовремя заметить его и остановить свой Mercedes CLՏ 550.

Виновник ДТП не скрылся с места происшествия, он сам вызвал скорую помощь, полицию, помог погрузить пострадавшего в машину. Однако спасти попавшего под колеса парня не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Следственном комитете республики по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Армении, ведется следствие.