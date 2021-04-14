Швеция обвинила Россию в кибератаке на конфедерацию спорта

Прокуратура Швеции обвинила Россию в кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщает Aftonbladet.

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В заявлении прокуратуры Швеции говорится, что неоднократные и обширные взломы привели к тому, что ГРУ РФ получило доступ к личной информации шведских спортсменов, в том числе к их медицинским карточкам.

«Предварительное расследование показало, что именно ГРУ через свой 85-й центр, также известное как подразделение 26165, спланировало и осуществило серьезную утечку данных против Шведской спортивной конфедерации. Мы также можем заявить, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA, а также против FIFA», — заявил прокурор Матс Юнгквист.

По мнению следствия, одной из жертв кибератак могла стать футболистка сборной Швеции Оливия Шоу, которая была ошибочно обвинена в применении допинга.

Тем не менее, прокуратура решила прекратить рассмотрение дела из-за отсутствия условий для судебного разбирательства за границей или экстрадиции в Швецию.

Российский посол в Швеции был вызван в Министерство иностранных дел королевства для дачи разъяснений.