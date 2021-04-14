Швеция обвинила Россию в кибератаке на конфедерацию спорта

«Предварительное расследование показало, что именно ГРУ через свой 85-й центр, также известное как подразделение 26165, спланировало и осуществило серьезную утечку данных против Шведской спортивной конфедерации. Мы также можем заявить, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA, а также против FIFA», — заявил прокурор Матс Юнгквист.
«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных в отношении Шведской спортивной конфедерации, нарушающие существующие нормы. Посла России вызвали в МИД для объяснений», — написала глава МИД Швеции Анн Линде в Twitter.