Российская скелетонистка полностью разделась на фото

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала откровенные фотографии у себя в блоге в Instagram. Девушка показала поклонникам два снимка. Об этом сообщает Чемпионат.com.

1/12 Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала откровенные фотографии у себя в блоге в Instagram. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Девушка показала поклонникам два снимка. Об этом сообщает Чемпионат.com. Фото: Instagram 3/12 «На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка. Фото: Instagram 4/12 «Самая красивая девушка», - отреагировал на фотографии один из поклонников девушки. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 «Супер-модель», - прокомментировал другой. Фото: Instagram 6/12 28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира. Фото: Instagram 7/12 22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом. Фото: Instagram 9/12 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

«На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.

«Самая красивая девушка», - отреагировал на фотографии один из поклонников девушки.

«Супер-модель», - прокомментировал другой.

28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.