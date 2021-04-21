Российская скелетонистка полностью разделась на фото

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала откровенные фотографии у себя в блоге в Instagram. Девушка показала поклонникам два снимка. Об этом сообщает Чемпионат.com.
«На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.
«Самая красивая девушка», - отреагировал на фотографии один из поклонников девушки.
«Супер-модель», - прокомментировал другой.
28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.
22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом.