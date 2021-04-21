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Российская скелетонистка полностью разделась на фото

Александр Котлеткин
4 часа назад
Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала откровенные фотографии у себя в блоге в Instagram. Девушка показала поклонникам два снимка. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала откровенные фотографии у себя в блоге в Instagram.
1/12 Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала откровенные фотографии у себя в блоге в Instagram.
Фото: Instagram
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Девушка показала поклонникам два снимка. Об этом сообщает Чемпионат.com.
2/12 Девушка показала поклонникам два снимка. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Фото: Instagram
«На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.
3/12 «На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.
Фото: Instagram
«Самая красивая девушка», - отреагировал на фотографии один из поклонников девушки.
4/12 «Самая красивая девушка», - отреагировал на фотографии один из поклонников девушки.
Фото: Instagram
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«Супер-модель», - прокомментировал другой.
5/12 «Супер-модель», - прокомментировал другой.
Фото: Instagram
28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.
6/12 28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.
Фото: Instagram
22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи.
7/12 22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи.
Фото: Instagram
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Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом.
8/12 Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом.
Фото: Instagram
9/12 
10/12 
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11/12 
12/12 
«На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.
«Самая красивая девушка», - отреагировал на фотографии один из поклонников девушки.
«Супер-модель», - прокомментировал другой.
28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.
22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом.
Около спорта,Фото,Елена Никитина,
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