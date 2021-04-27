"Он хочет вернуться ко мне": Казьмина выдвинула условия Аршавину

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Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. Вчера Казьмина стала героиней нового эпизода шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир». В ходе него она рассказала, что больше не испытывает никаких чувств к экс-супругу.

«Может быть, я думаю о нем...» — допустила Казьмина.

Она выразила абсолютную уверенность в том, что Аршавин хочет вернуться к ней. Казьмина сообщила, что примет его обратно, если он покажет ей, что очень этого хочет. При этом она высказала мнение, что мать спортсмена Татьяна «амбразурой стоит» и мешает ему вернуться.

В январе Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.