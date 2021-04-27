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"Он хочет вернуться ко мне": Казьмина выдвинула условия Аршавину

Артём Кульша
12 часов назад
Футболист Андрей Аршавин хочет вернуться к бывшей жене Алисе Казьминой. Об этом она сама заявила в эфире телеканала «Россия».
"Он хочет вернуться ко мне": Казьмина выдвинула условия Аршавину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. Вчера Казьмина стала героиней нового эпизода шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе него она рассказала, что больше не испытывает никаких чувств к экс-супругу.
«Может быть, я думаю о нем...» — допустила Казьмина.
Она выразила абсолютную уверенность в том, что Аршавин хочет вернуться к ней. Казьмина сообщила, что примет его обратно, если он покажет ей, что очень этого хочет. При этом она высказала мнение, что мать спортсмена Татьяна «амбразурой стоит» и мешает ему вернуться.
В январе Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.
В марте она заявила, что мать Аршавина виновна в ее болезни. По словам Казьминой, та не хотела, чтобы сын женился на ней и приложила все усилия, чтобы они развелись. Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и указала на тот факт, что Аршавина похоронила двух мужей.
Около спорта,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,
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