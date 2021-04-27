"Он хочет вернуться ко мне": Казьмина выдвинула условия Аршавину

Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. Вчера Казьмина стала героиней нового эпизода шоу «Андрей Малахов
. Прямой эфир». В ходе него она рассказала, что больше не испытывает никаких чувств к экс-супругу.
«Может быть, я думаю о нем...» — допустила Казьмина.
Она выразила абсолютную уверенность в том, что Аршавин хочет вернуться к ней. Казьмина сообщила, что примет его обратно, если он покажет ей, что очень этого хочет. При этом она высказала мнение, что мать спортсмена Татьяна «амбразурой стоит» и мешает ему вернуться.
В январе Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.
В марте она заявила, что мать Аршавина виновна в ее болезни. По словам Казьминой, та не хотела, чтобы сын женился на ней и приложила все усилия, чтобы они развелись. Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и указала на тот факт, что Аршавина похоронила двух мужей.