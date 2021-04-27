"Это позор": гости шоу Малахова раскритиковали Аршавина

«Человеку [Аршавину] через месяц 40 лет. Он действительно выдающийся футболист, но я не могу себе представить, чтобы за Льва Яшина или Всеволода Боброва говорила мама. Он никак не показывает своего участия в этом вопросе. Надо, чтобы Андрей задумался, пока он окончательно не похоронил свое имя. Раньше имя Аршавин было нарицательным в хорошем смысле. Как бы это не превратилось в символ позора», - прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист Николай Ремчуков.
«Я считаю, что отношение Аршавина к женщинам — это позор. Точка! В психологии есть базовое понятие — сепарация. Любой человек должен отойти от родителей и начать свою жизнь. В случае с Аршавиным сепарация не произошла. И Алиса, и Юля Барановская жили и с Аршавиным, и с его мамой. Это отношения не двоих. Это отношения троих, где главным человеком была и остается его мама», резюмировал телеведущий.