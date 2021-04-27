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"Это позор": гости шоу Малахова обрушились на Аршавина

Елена Прошина
12 часов назад
На канале «Россия-1» вышел новый выпуск «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где футболиста Андрея Аршавина жестко раскритиковали, назвав его отношение к женщинам «позором». Об этом пишет сайт Sport24.
"Это позор": гости шоу Малахова раскритиковали Аршавина
Фото: ТАССТАСС
Героиней передачи стала бывшая супруга футболиста Алиса Аршавина. В настоящий момент она болеет редкими заболеваниями, названия которых не уточняются. По словам Алисы, мать футболиста Татьяна Аршавина требует от нее 1 млн евро. Также она обвиняет бывшую супругу сына в мошенничестве. По словам матери футболиста, Алиса украла у нее эту сумму денег.
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Бывшая супруга в свою очередь обвиняет Татьяну в том, что она наслала на нее порчу и прибегла к черной магии. На фоне этого участники передачи жестко раскритиковали футболиста.
«Человеку [Аршавину] через месяц 40 лет. Он действительно выдающийся футболист, но я не могу себе представить, чтобы за Льва Яшина или Всеволода Боброва говорила мама. Он никак не показывает своего участия в этом вопросе. Надо, чтобы Андрей задумался, пока он окончательно не похоронил свое имя. Раньше имя Аршавин было нарицательным в хорошем смысле. Как бы это не превратилось в символ позора», - прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист Николай Ремчуков.
Телеведущий и журналист Александр Яковлев также согласился с высказыванием Ремчуков, подчеркнув, что у Аршавина не состоялась сепарация от родителей.
«Я считаю, что отношение Аршавина к женщинам — это позор. Точка! В психологии есть базовое понятие — сепарация. Любой человек должен отойти от родителей и начать свою жизнь. В случае с Аршавиным сепарация не произошла. И Алиса, и Юля Барановская жили и с Аршавиным, и с его мамой. Это отношения не двоих. Это отношения троих, где главным человеком была и остается его мама», резюмировал телеведущий.
Ранее сообщалось, что еще одна бывшая жена футболиста проиграла суд Аршавину. Как писал «Рамблер», речь идет о выплате алиментов троим детям Юлии Барановской. Савеловский районный суд решил, что футболист должен выплачивать им лишь 3/8 от общей суммы, вместо 50% от дохода, как требовала экс-супруга футболиста.
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