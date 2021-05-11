Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой

— У нас очень хорошие дружеские отношения. Это на первый взгляд может показаться, что у нас чуть ли не отношения или какие-то симпатии друг к другу, но на самом деле мы очень быстро поймали какую-то такую дружескую манеру общения, и мы во многом похожи — по каким-то ситуациям жизненным, по каким-то моментам. То есть это чистой воды дружба без каких-либо выходов за рамки, то есть абсолютно без того, что говорят за нашими спинами, в интервью, в каких-то публикациях. То есть нет ничего абсолютно, — рассказал Соловьев интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.