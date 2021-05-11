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Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой

Спорт-Экспрессиещё 4
13 часов назад
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о своих отношениях с певицей Ольгой Бузовой после совместного участия в последнем сезоне «Ледникового периода».
Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой
Фото: Instagram Дмитрия СоловьеваInstagram Дмитрия Соловьева
— У нас очень хорошие дружеские отношения. Это на первый взгляд может показаться, что у нас чуть ли не отношения или какие-то симпатии друг к другу, но на самом деле мы очень быстро поймали какую-то такую дружескую манеру общения, и мы во многом похожи — по каким-то ситуациям жизненным, по каким-то моментам. То есть это чистой воды дружба без каких-либо выходов за рамки, то есть абсолютно без того, что говорят за нашими спинами, в интервью, в каких-то публикациях. То есть нет ничего абсолютно, — рассказал Соловьев интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.
— Какая она?
— Она простая. Обычная. Без короны над головой, без каких-то предрассудков. Она абсолютно простой человек. Да, она девочка, у неё бывают какие-то выплески эмоций, как и у всех. Тем более, она столкнулась с незнакомой ей сферой деятельности вообще — не просто фигурное катание, а спорт.
Около спорта,Дмитрий Соловьев,
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