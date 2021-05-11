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Появилось видео избиения директора «Спартака» по связям с общественностью

Спорт-Экспресс
11 часов назад
В сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. 11 мая ролик разместил Telegram-канал «Мутко против».
10 мая «СЭ» стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Позже управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба.
Около спорта,Видео,Антон Фетисов,
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