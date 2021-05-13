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"Просто мразь": жена футболиста Кудряшова о казанском стрелке

Артём Кульша
23 часа назад
Жена футболиста Федора Кудряшова Анастасия второй день плачет из-за нападения на гимназию в Казани. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
"Просто мразь": жена футболиста Кудряшова о казанском стрелке
Фото: соцсетисоцсети
Позавчера, как сообщал «Рамблер», 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 человека пострадали, 20 из них — дети. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. По данным СМИ, он заявил им, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
«Просто мразь, конченый урод... Живи подольше, чтоб в тюрьме с тобой делали такие чудеса... и в тот момент перед глазами ты, ублюдок, видел тех, кого послал на тот свет», — написала Кудряшова в сторис.
В следующем она извинилась перед своими читателями-детьми за использование плохих слов и призналась, что плачет из-за произошедшего в Казани уже второй день.
Следственный комитет возбудил в отношении Галявиева уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Вчера Советский районный суд Казани заключил его под стражу до 11 июля.
Около спорта,Ильназ Галявиев,Федор Кудряшов,СКР,МВД,
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