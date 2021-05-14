УЕФА пришлось извиниться из-за песен Моргенштерна

Альбом был представлен в пятницу. Песни Моргенштерна и 10age были исключены из официального плей-листа ЕВРО-2020, передает РИА «Новости».
«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», – сообщили в УЕФА.
Ранее Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гавриловпожаловался на клип DJ Smash и Моргенштерна в храме.