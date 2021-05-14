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УЕФА извинился за включение нецензурных песен Моргенштерна в число треков ЕВРО-2020

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
14 мая 2021
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за то, что включил в число треков чемпионата Европы по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурным текстом.
УЕФА пришлось извиниться из-за песен Моргенштерна
Фото: ТАССТАСС
Альбом был представлен в пятницу. Песни Моргенштерна и 10age были исключены из официального плей-листа ЕВРО-2020, передает РИА «Новости».
«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», – сообщили в УЕФА.
Ранее Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пожаловался на клип DJ Smash и Моргенштерна в храме.
Около спорта,ЧЕ по футболу,Андрей Ширман,Сергей Гаврилов,УЕФА,РИА Новости,
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