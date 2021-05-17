Volkswagen запускает конкурс для детей в рамках EURO 2020

С 13 по 21 мая в социальных сетях Volkswagen Russia проходит конкурс, в котором среди детей в возрасте от 10 до 14 лет разыгрывается уникальный приз – возможность вынести официальный мяч на одном из матчей EURO 2020.

Фото: Партнёрский материал Партнёрский материал

Механика конкурса проста: в Instagram необходимо выложить видео, на котором ребенок креативно чеканит мяч и не дает мячу упасть как можно дольше. Видео нужно сопроводить 2-3 предложениями с объяснением «Почему должны выбрать меня». Помимо этого, необходимо упомянуть официальный аккаунт @volkswagenrus и поставить хэштег #хочунаевро.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 14 лет, которые занимаются футболом профессионально или на любительском уровне, владеют базовыми знаниями английского языка, умеют ясно излагать свои мысли и не боятся публичных выступлений.

По итогам конкурса жюри выберет 4 детей, которые вынесут мячи на следующих матчах Чемпионата Европы по футболу:

12.06.2021 Россия – Бельгия (Санкт- Петербург)

16.06. 2021 Россия – Финляндия (Санкт- Петербург)

21.06.2021 Финляндия – Бельгия (Санкт- Петербург)

02.07.2021 1/4 финала

В призовой пакет для ребенка и 1 родителя также входит: трансфер от места проживания до Санкт-Петербурга и обратно, 3-дневное проживание в отеле с завтраками, логистика по городу, 2 билета на матч, униформа для ребенка, экскурсионная программа для ребенка и сопровождающий от Volkswagen для ребенка*.