Не наше Черкизово: стадион «Локомотива» может уйти под снос

Столичный «Локомотив» близок к тому, чтобы надолго сменить место прописки. Вместо уютной арены в Черкизове красно-зеленые рискуют проводить свои домашние матчи нового сезона в простаивающих после чемпионата мира «Лужниках».

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Громкая новость о том, что "Локомотив" с большой долей вероятности продолжит свои выступления на новом стадионе, появилась еще в воскресенье утром - первыми об этом сообщили журналисты "Спорт-Экспресса" и Eurostavka. Но бурного обсуждения среди болельщиков красно-зеленых она не вызвала: то ли из-за повышенного внимания к матчу последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала", то ли из-за того, что это казалось чем-то невообразимым.

"Руководство красно-зеленых считает, что стадион "железнодорожников" нет смысла реконструировать. На его месте организуют новый многофункциональный район. РЖД планирует передать Москве сооружения в Баковке, а также в районах Перово и Свиблово. Также, в Лужники планируется перенести офис клуба, базу и академию", - говорится в сообщении.

"Чемпионат" добавил, что "Локомотив" намерен арендовать стадион "Лужники" на 49 лет. По информации источника, руководство "железнодорожников" делает все возможное для того, чтобы начать сезон-2021/22 уже на новой арене.

Что не так с ареной в Черкизово?

Стадион "РЖД Арена" был построен на месте старого стадиона "Локомотив" в 2002 году. На момент открытия арена на северо-востоке столицы считалась самой передовой в стране за счет отсутствия беговых дорожек и максимально близкого расположения трибун к футбольному полю. Именно на этом поле "железнодорожники" делали шаги на пути к своему первому чемпионству, именно здесь ЦСКА играл домашние матчи плей-офф победного Кубка УЕФА в 2005-м и Лиги чемпионов, именно здесь "Спартак" проводил свой последний сезон перед переездом в Тушино на "Открытие Банк Арену".

Основной проблемой "РЖД Арены" эксперты считают морально устаревшие коммуникации и сложность проведения работ по их модернизации. Также зрители критикуют стадион за продуваемость и отсутствие крыши, которая спасала бы их от морозов в зимнее время. Несмотря на это, стадион "Локомотива" имеет высшую категорию УЕФА, что позволяет ему претендовать даже на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, и остается одним из самых передовых в России. Основным решением на пути стоящих проблем руководство РЖД видит снос арены и переезд команды на другой стадион, так как планов по постройке нового спортивного объекта на месте старого нет.

Спортивные СМИ описывают два варианта дальнейшего развития событий. Согласно первому, на месте стадиона планируется построить новый вокзал, который станет важной частью нового транспортного узла на востоке Москвы. По другой информации, вместо стадиона в Черкизове появится новый жилой комплекс комфорт-класса.

Как на это реагируют?

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в своем Telegram-канале рассказал о том, что уже при нем рассматривался вариант с переездом клуба в Лужники.

"Занять центральный стадион Москвы и страны - хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать - стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, так и в маркетинге и в коммуникациях. Полное название клуба – "Локомотив" Москва. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы. Но это очень амбициозный путь", — написал Геркус , приложив эскизы проекта модернизации самого большого стадиона России.

Бывший главный тренер красно-зеленых Юрий Семин в интервью "Чемпионату" выразил свое несогласие с происходящим.

"Я не хочу, чтобы стадион сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции "Локомотива" и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции. Поступает разная информация. С одной стороны, что на "РЖД Арене" будет реконструкция. С другой, что на ее месте будет совершенно иной комплекс. В данный момент говорить что-то сложно", — сказал Семин.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал выбор новой базы и отметил, что клубу следовало бы проводить свои игры в Петровском Парке.

Московское "Динамо" предлагало "Локомотиву" арендовать "ВТБ Арену" для проведения домашних матчей. Но несмотря на это, руководство "железнодорожников" приняло решение взять в аренду стадион "Лужники". На мой взгляд, это ошибка. "Лужники" дают базу, "Локомотиву" это интереснее и выгоднее. "Динамо" свою базу давать отказалось — только стадион", — заявил Лебедев "Чемпионату".