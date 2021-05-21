"Запомнила лежащей в гробу": как проходили похороны жены Малафеева

Подписчики поинтересовались, какой Семак запомнила супругу футболиста Вячеслава Малафеева. Больше всего женщине запомнилась атмосфера горя. Напомним, что в то время Анна Семак была на последнем месяце беременности.
«Я запомнила Марину лежащей в гробу. Промозглый весенний день. Рядом Саша Кержаков плачет навзрыд, вздрагивая плечами. Сережа придерживает меня, беременную. Я молюсь за Марину каждый день», - ответила Семак в stories подписчикам в Instagram.
Напомним, что Марина Малафеева погибла в аварии в 2011 году. Вчера, 20 мая, она могла бы отметить 47 день рождения.
«Рамблер» ранее писал, что у дочери бывшего вратаря «Зенита» Малафеева проблемы с наркотиками. Дочь футболиста задержали за сбыт запрещённых веществ.